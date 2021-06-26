Италия

Туринцы хотят усилить атакующую линию.

Ювентус рассматривает возможность подписания Душана Влаховича в текущее трансферное окно.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб вступил в переговоры с "фиалками" по переходу сербского нападающего.

В прошлом сезона Душан Влахович провел 40 матчей за свой клуб, оформив 21 забитый мяч и две голевые передачи.

Напомним, что Фиорентине не удается продлить контракт Влаховича — клуб просит слишком высокие отступные.