Туринцы хотят усилить атакующую линию.
Душан Влахович, getty images
26 июня 2021, 18:27
Ювентус рассматривает возможность подписания Душана Влаховича в текущее трансферное окно.
Как сообщает Tuttosport, туринский клуб вступил в переговоры с "фиалками" по переходу сербского нападающего.
В прошлом сезона Душан Влахович провел 40 матчей за свой клуб, оформив 21 забитый мяч и две голевые передачи.
Напомним, что Фиорентине не удается продлить контракт Влаховича — клуб просит слишком высокие отступные.