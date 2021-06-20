Италия

Сербский ветеран может сменить клубную прописку.

Защитник миланского Интера Александар Коларов сменит клубную прописку этим летом, но может остаться в Серии А. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 35-летнего серба заинтересована Болонья, которая готова предложить игроку контракт до 2022 года с возможностью продления еще на один сезон. Игрок может достаться клубу бесплатно, так как вскоре он станет свободным агентом.

При этом отмечается, что футболиста лично хочет видеть в своей команде главный тренер Синиша Михайлович.

В минувшем сезоне Коларов провел 11 матчей в составе "нерадзурри", в которых отдал одну голевую передачу. По окончании сезона серб перенес операцию по удалению грыжи поясничного диска.