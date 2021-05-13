Италия

В ближайшее время 35-летний серб начнет реабилитационную работу.

Защитник миланского Интера Александар Коларов перенес операцию по удалению грыжи поясничного диска, сообщает пресс-служба "нерадзурри".

Хирургическое вмешательство прошло успешно и в ближайшее время 35-летний серб начнет реабилитационный процесс. Коларов не появлялся на поле с начала февраля этого года.

В нынешнем сезоне Коларов провел всего лишь 11 поединков, в которых отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Коларов покинет состав "нерадзурри" по окончании текущей кампании.

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