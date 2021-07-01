Италия

Новое соглашение рассчитано до лета следующего сезона.

Торино на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Кристианом Ансальди.

Новое соглашение между итальянским клубом и 34-летним аргентинцем рассчитано до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне Ансальди провел 34 поединка, в которых забил один гол и отдал шесть ассистов.

По итогам минувшей кампании Торино финишировал на 17-м месте в турнирной таблице Серии А.

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