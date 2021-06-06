Италия

Футболист может перебраться в команду Моуриньо.

Нападающий Торино и сборной Италии Андреа Белотти заинтересовал римскую Рому. Об этом сообщает Николо Скира.

Клуб, которым ныне руководит Жозе Моуриньо, готов подписать форварда за 15 миллионов евро и пять миллионов заплатить бонусами.

Однако боссы туринского клуба хотят выручить за своего лидера не меньше 30 миллионов евро. Белотти — главная цель Ромы в летнее трансферное окно.

Отметим, что в минувшем сезоне Белотти сыграл в 35 матчах Серии А, в которых сумел забить 13 голов.

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