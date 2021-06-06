Футболист может перебраться в команду Моуриньо.
Андреа Белотти, Getty Images
06 июня 2021, 17:26
Нападающий Торино и сборной Италии Андреа Белотти заинтересовал римскую Рому. Об этом сообщает Николо Скира.
Клуб, которым ныне руководит Жозе Моуриньо, готов подписать форварда за 15 миллионов евро и пять миллионов заплатить бонусами.
Однако боссы туринского клуба хотят выручить за своего лидера не меньше 30 миллионов евро. Белотти — главная цель Ромы в летнее трансферное окно.
Отметим, что в минувшем сезоне Белотти сыграл в 35 матчах Серии А, в которых сумел забить 13 голов.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.