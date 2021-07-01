Италия

Лондонский клуб намерен совершить переход полузащитника, который уже зарекомендовал себя за Евро-2020.

Опорный полузащитник Сассуоло и сборной Италии Мануэль Локателли, который на данный момент в составе своей национальной команды принимает участие в чемпионате Европы-2020, по всей видимости, скоро может сменить клубную прописку.

Как сообщил генеральный директор "нероверди" Джованни Карневали, "лондонский Арсенал сделал официальный запрос в адрес Сассуоло и приобретении данного исполнителя".

"Они изо всех сил стараются подписать Локателли, и это очень внушительное предложение. Посмотрим", — сказал футбольный функционер.

Стоит отметить, что туринский Ювентус также проявляет интерес к 23-летнему футболисту, и, по сообщениям СМИ, уже договорился с ним об условиях пятилетнего контракта.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро, а его действующее соглашение с клубом рассчитано до 2023-го года.

В прошлом сезоне за 34 сыгранных матча Локателли оформил четыре забитых мяча и три голевые передачи.