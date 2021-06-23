Италия

Хавбек в шаге от перехода в стан "старой синьоры".

Полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли близок к переходу в Ювентус.

По информации в Twitter Николо Скиры, туринский клуб уверен, что в течении двух ближайших суток оформит трансфер итальянца.

Сообщается, что хавбек уже согласовал с "бьянконери" личные условия контракта до 2026 года с зарплатой 3 миллиона евро в год + бонусы.

Также, по информации в Twitter Фабрицио Романо, в сделку по Локателли может быть включен румынский защитник Раду Драгузин.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матче за клуб, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что лондонский Арсенал готов заплатить 40 млн за Локателли.