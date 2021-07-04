Италия

Хорватский полузащитник может перебраться в чемпионат Италии.

Интер рассматривает возможности усиления состава перед приближающимся сезоном.

Как сообщает издание Calciomercato, итальянский клуб заинтересовал полузащитником Вольфсбурга Йосипом Брекало.

В прошлом сезоне хорватский футболист провел 33 поединка, в которых отметился семью голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что Йосип Брекало был очень близок к переходу в Наполи в прошлое летнее трансферное окно.