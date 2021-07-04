Хорватский полузащитник может перебраться в чемпионат Италии.
Йосип Брекало, getty images
04 июля 2021, 14:37
Интер рассматривает возможности усиления состава перед приближающимся сезоном.
Как сообщает издание Calciomercato, итальянский клуб заинтересовал полузащитником Вольфсбурга Йосипом Брекало.
В прошлом сезоне хорватский футболист провел 33 поединка, в которых отметился семью голами и четырьмя ассистами.
Напомним, что Йосип Брекало был очень близок к переходу в Наполи в прошлое летнее трансферное окно.