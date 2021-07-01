Италия

Боснийцем интересуются сразу несколько клубов.

Нападающий Ромы Эдин Джеко может в ближайшее время покинуть римский клуб.

По информации источника, форвардом интересуются Интер, Ювентус и Бешикташ.

Сообщается, что "волки" готовы расстаться с 35-летним футболистом в случае получения приемлемого предложения.

"Нерадзурри" и "бьянконери" в свою очередь хотят включить в сделку по боснийцу кого-то из своих игроков.

Последнее слово касательно будущего Джеко в Роме будет за главным тренером римлян Жозе Моуриньо.

Ранее сообщалось, что Рома рассмотрит трансферы Икарди и Азмуна в случае ухода Джеко.

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