Боснийцем интересуются сразу несколько клубов.
Эдин Джеко, getty images
01 июля 2021, 19:45
Нападающий Ромы Эдин Джеко может в ближайшее время покинуть римский клуб.
По информации источника, форвардом интересуются Интер, Ювентус и Бешикташ.
Сообщается, что "волки" готовы расстаться с 35-летним футболистом в случае получения приемлемого предложения.
"Нерадзурри" и "бьянконери" в свою очередь хотят включить в сделку по боснийцу кого-то из своих игроков.
Последнее слово касательно будущего Джеко в Роме будет за главным тренером римлян Жозе Моуриньо.
Ранее сообщалось, что Рома рассмотрит трансферы Икарди и Азмуна в случае ухода Джеко.
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