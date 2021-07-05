Италия

Похоже, французского хавбека в туринском гранде все-таки не будет.

Бывший спортивный директор туринского Ювентуса Фабио Паратичи, ныне работающий на аналогичной должности в лондонском Тоттенхэме, рассказал о том, была ли "старая синьора" близка к возвращению в свою команду полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

"Возвращение Погба в Ювентус? Это слишком сложная сделка. Во время моей работы в Ювентусе не было ни одного такого момента, чтобы мы были близки к его подписанию", — заявил Паратичи в интервью Sky Sport.

Ранее появлялась информация, что Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Полем Погба по поводу условий нового соглашения.

Тем не менее, "красные дьяволы" рассматривают кандидатуру Леона Горецки на случай того, если французский хавбек примет решение все-таки сменить клубную прописку.