Италия

Полузащитник миланского Интера рассказал об отношениях с итальянским специалистом.

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан этим летом в очередной раз вернулся в обойму миланского Интера из полугодичной аренды в сардинский Кальяри, и попытается закрепиться в составе "змей" под руководством их нового главного тренера Симоне Индзаги.

При этом, несмотря на неудачную попытку заиграть под руководством бывшего главного тренера "нерадзурри" Антонио Конте, 33-летний исполнитель с теплотой вспоминает об опыте работы под руководством данного наставника, но до сих пор не понимает причин его исключения из состава сборной Бельгии.

"Мне сложно общаться с человеком, если я чувствую себя обманутым. Когда Интер решил отдать меня в аренду, мне сказали все как есть.

Я хотел использовать свой шанс, но никто мне его не предоставил. Конте никогда не говорил мне, что я буду стабильным игроком основного состава, не объяснял, в чем именно будет заключаться моя роль в команде. Он просто говорил — тренируйся и будь готов играть в любой момент.

По сути, в Интере у меня редко, когда появлялось даже 40 минут на поле. Мне пришлось поговорить с Конте об этом: я всегда был игроком основного состава, поэтому не понимал, как можно начинать игру со скамейки запасных.

Как бы там ни было, я все равно буду с радостью приветствовать его, когда мы вновь встретимся — между нами было далеко не все гладко, но при этом максимально прозрачно.

В отличии от сборной, где причины моего исключения мне так и не объяснили. Я был игроком стартового состава на тот момент, но так и не получил приглашения от Роберто Мартинеса — безумие", — подытожил футболист.

Напомним, что у Наингголана остается еще один год согласно действующего контракта с миланским клубом.