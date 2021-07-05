Португальский нападающий может задержаться в стане "Старой синьоры".
Криштиану Роналду, getty images
05 июля 2021, 16:34
Криштиану Роналду продлит соглашение с Ювентусом до 2023 года, сообщает ForzaItalianFootball.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport и Sport Mediaset.
Источник утверждает, что несмотря на слухи относительно ухода в Манчестер Юнайтед или Пари Сен-Жермен, португалец принял решение остаться в команде, а новый контракт может быть подписан уже до конца этой недели.
Текущее соглашение между Криштиану Роанлду и туринским клубом подходит к концу летом 2022 года.
За 131 матч, которые Криштиану Роналду провел в составе туринского Ювентуса, ему удалось забить 101 гол и отдать 22 голевые передачи, в том числе — 36 голов и четыре паса в минувшем сезоне.
Напомним, что Роналду нужно было снизить требования по зарплате, чтобы сменить клуб в текущее трансферное окно.