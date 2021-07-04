Копа Америка

Капитан сборной Аргентины отметился красивым забитым мячом со штрафного удара в четвертьфинале Кубка Америки.

В четвертьфинальном поединке Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Эквадор со счетом 3:0.

Главным героем матча стал капитан аргентинской национальной команды Лионель Месси, который отметился двумя ассистами и результативным ударом со штрафного удара.

По информации ESPN, для 34-летнего аргентинца этот забитый мяч со штрафного стал 58-м в карьере и поэтому показателю он превзошел нападающего туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 57 результативных ударов со стандартов.

Ранее сообщалось, что Месси стал свободным агентом после завершения контракта с Барселоной.



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