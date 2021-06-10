Италия

Запросы португальца слишком велики.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду находится в сфере интересов нескольких клубов.

Однако, по информации источника, на данный момент ни одна из команд не сможет платить форварду зарплату, которую он сейчас получает в туринском клубе — 30 миллионов евро за сезон.

Сообщается, что португалец должен снизить свои финансовые требования, если хочет перейти в другой клуб в летнее трансферное окно.

Текущее соглашение Роналду с "бьянконери" истекает летом 2022 года.

Ранее экс-защитник мадридского Реала Роберто Карлос высказался о будущем нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.