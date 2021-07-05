Италия

Итальянский нападающий может сменить клубную прописку.

Лоренцо Инсинье своими успешными выступлениями в очередной раз привлек внимание больших европейских клубов.

Как сообщает Corriere dello Sport, итальянский футболист находится в списке интересов Тоттенхэма и Барселоны.

Лоренцо Инсинье в текущем сезоне провел 48 матчей, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами.

Напомним, что в этом сезоне лидер Наполи перешагнул отметку в 300 поединков за команду в чемпионате Италии.