Итальянский нападающий может сменить клубную прописку.
Лоренцо Инсинье, getty images
05 июля 2021, 17:58
Лоренцо Инсинье своими успешными выступлениями в очередной раз привлек внимание больших европейских клубов.
Как сообщает Corriere dello Sport, итальянский футболист находится в списке интересов Тоттенхэма и Барселоны.
Лоренцо Инсинье в текущем сезоне провел 48 матчей, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами.
Напомним, что в этом сезоне лидер Наполи перешагнул отметку в 300 поединков за команду в чемпионате Италии.