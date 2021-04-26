Италия

Лоренцо вошел в пятерку "гвардейцев" Наполи.

Матч 33-го тура чемпионата Италии, выигранный у Торино, стал для Лоренцо Инсинье 300-м в Серии А за Наполи.

По этому показателю капитан Лацио занимает пятое место в истории клуба — сообщает ОРТА.

Больше Инсинье-старшего за "партенопеев" в чемпионате сыграли только Марек Гамшик (408), Джузеппе Брусколотти (387) Антонио Юлиано (355) и Морено Феррарио (310).

В нынешнем сезоне Лоренцо сыграл в чемпионате 30 матчей и забил 17 мячей.