Италия

Жозе Моуриньо приглянулся новый исполнитель.

После перенесенной операции на ахиллесовом сухожилии, фланговый защитник римской Ромы Леонардо Спинаццола еще очень долго будет проходить процесс реабилитации, поэтому руководство "волков" вместе с главным тренером Жозе Моуриньо сейчас вынуждены обратиться к трансферному рынку ради поиска нового исполнителя.

В поле зрения представителей итальянского клуба попал футболист менхенгладбахской Боруссии Рами Бенсебаини, у которого остается всего два года действующего соглашения с "жеребцами", а его судьба при новом наставнике команды Адольфе Хюттере остается неясной.

Сообщается, что Жозе Моуриньо лично заинтересован в услугах 26-летнего футболиста, а клубы уже якобы провели первый раунд переговоров относительно возможного трансфера.

В прошлом сезоне Бенсебаини был стабильным игроком основы своего клуба, сыграв в 33-х матчах, забив при этом семь голов.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.