Италия

Итальянский защитник начал период восстановления после хирургического вмешательства.

Леонардо Спинаццола перенес операцию на ахилловом сухожилии, которые порвал в поединке 1/4 финала чемпионата Европы против Бельгии.

Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, о чем сообщил официальный твиттер-аккаунт Ромы.

Отметим, что Леонардо Спинаццола отыграл в четырех из пяти матчей Скуадры Адзурры текущего розыгрыша Евро и дважды становился "Игроком матча".

Напомним, что ранее стали известны приблизительные сроки восстановления итальянского защитника.