Итальянский защитник начал период восстановления после хирургического вмешательства.
Леонардо Спинаццола, getty images
05 июля 2021, 21:37
Леонардо Спинаццола перенес операцию на ахилловом сухожилии, которые порвал в поединке 1/4 финала чемпионата Европы против Бельгии.
Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, о чем сообщил официальный твиттер-аккаунт Ромы.
Отметим, что Леонардо Спинаццола отыграл в четырех из пяти матчей Скуадры Адзурры текущего розыгрыша Евро и дважды становился "Игроком матча".
Напомним, что ранее стали известны приблизительные сроки восстановления итальянского защитника.