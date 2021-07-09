Итальянский клуб готов расстаться с датчанином.
Миккель Дамсгор, getty images
09 июля 2021, 20:29
Полузащитник сборной Дании и Сампдории Миккель Дамсгор попал в сферу интересов ряда европейских топ-клубов.
По информации источника, внимание к хавбеку обусловлено успешными выступлениями футболиста на Евро-2020.
В рамках турнира датчанин успел отметится двумя голами, один из которых был забит в ворота сборной Англии в 1/2 финала чемпионата.
Отмечается, что Сампдория намерена выручить с продажи 21-летнего игрока 40 миллионов евро.
Дамсгор выступает за итальянский клуб с прошлого года. В минувшем сезоне он провел за Самподрию 37 поединков, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.
Ранее сообщалось, вариант подписания Дамсгора рассматривает Барселона.
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