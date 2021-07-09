Италия

Итальянский клуб готов расстаться с датчанином.

Полузащитник сборной Дании и Сампдории Миккель Дамсгор попал в сферу интересов ряда европейских топ-клубов.

По информации источника, внимание к хавбеку обусловлено успешными выступлениями футболиста на Евро-2020.

В рамках турнира датчанин успел отметится двумя голами, один из которых был забит в ворота сборной Англии в 1/2 финала чемпионата.

Отмечается, что Сампдория намерена выручить с продажи 21-летнего игрока 40 миллионов евро.

Дамсгор выступает за итальянский клуб с прошлого года. В минувшем сезоне он провел за Самподрию 37 поединков, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, вариант подписания Дамсгора рассматривает Барселона.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.