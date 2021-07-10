Легенда Милана оценил уход воспитанника клуба.
Алессандро Неста, Getty Images
10 июля 2021, 16:05
Экс-голкипер итальянского Милана Джанлуиджи Доннарумма не стал продлевать контракт с воспитавшим его клубом, и в начале текущей трансферной кампании объявил об уходе из команды.
По состоянию на данный момент, 22-летний футболист находится в лагере национальной команды Италии, с которой готовится к финальному поединку чемпионата Европы-2020 против Англии.
Ожидается, что уже по завершению турнира голкипер пополнит состав французского Пари Сен-Жермен, а пока что, эмоции относительно его ухода не утихают внутри "россонери".
В частности, высказался по этому поводу и легендарный экс-защитник Милана Алессандро Неста: "Разница с тем временем, когда я выступал за Милан, и нынешним поколением состоит в том, что раньше этот клуб являлся вершиной футбольного мира.
Он все еще остается топ-коллектив, но его место успешно заняли команды вроде Манчестер Сити и ПСЖ. Если Доннарумма решил перейти в одну из этих команд — пусть идет. Я не стану его за это судить.
Причинил ли он какую-то боль Милану? Трансферы, заработная плата, комиссия для агентов — футболисты сейчас себя ведут так, как будто у них в кошельке 10 евро, а они хотя купить штаны за тысячу", — с сожалением подытожил футболист.
Напомним, что, согласно последним данным, Милан находится в шаге от подписания контракта с нападающим Челси Оливье Жиру.