Италия

Легенда Милана оценил уход воспитанника клуба.

Экс-голкипер итальянского Милана Джанлуиджи Доннарумма не стал продлевать контракт с воспитавшим его клубом, и в начале текущей трансферной кампании объявил об уходе из команды.

По состоянию на данный момент, 22-летний футболист находится в лагере национальной команды Италии, с которой готовится к финальному поединку чемпионата Европы-2020 против Англии.

Ожидается, что уже по завершению турнира голкипер пополнит состав французского Пари Сен-Жермен, а пока что, эмоции относительно его ухода не утихают внутри "россонери".

В частности, высказался по этому поводу и легендарный экс-защитник Милана Алессандро Неста: "Разница с тем временем, когда я выступал за Милан, и нынешним поколением состоит в том, что раньше этот клуб являлся вершиной футбольного мира.

Он все еще остается топ-коллектив, но его место успешно заняли команды вроде Манчестер Сити и ПСЖ. Если Доннарумма решил перейти в одну из этих команд — пусть идет. Я не стану его за это судить.

Причинил ли он какую-то боль Милану? Трансферы, заработная плата, комиссия для агентов — футболисты сейчас себя ведут так, как будто у них в кошельке 10 евро, а они хотя купить штаны за тысячу", — с сожалением подытожил футболист.

Напомним, что, согласно последним данным, Милан находится в шаге от подписания контракта с нападающим Челси Оливье Жиру.