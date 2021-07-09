Италия

Через несколько дней француз пройдет медосмотр для перехода в миланский клуб.

Нападающий Челси Оливье Жиру в шаге от перехода в Милан.

По информации источника, стороны достигли договоренности о трансфере француза и в ближайшее время официально объявят о заключенной сделке.

Сообщается, что уже в следующий понедельник 34-летний форвард пройдет медосмотр в стане "россонери". Сумма сделки составит 2 миллиона евро.

Новый контракт Жиру с миланским клубом будет рассчитан до 2023 года с зарплатой 4 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 17 матчах "синих", в которых отметился 4 голами.

Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

Напомним, что сегодня Милан продлил контракт с Давидом Калабрией.

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