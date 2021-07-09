Через несколько дней француз пройдет медосмотр для перехода в миланский клуб.
Оливье Жиру, getty images
09 июля 2021, 21:47
Нападающий Челси Оливье Жиру в шаге от перехода в Милан.
По информации источника, стороны достигли договоренности о трансфере француза и в ближайшее время официально объявят о заключенной сделке.
Сообщается, что уже в следующий понедельник 34-летний форвард пройдет медосмотр в стане "россонери". Сумма сделки составит 2 миллиона евро.
Новый контракт Жиру с миланским клубом будет рассчитан до 2023 года с зарплатой 4 миллиона евро в год.
В минувшем сезоне футболист принял участие в 17 матчах "синих", в которых отметился 4 голами.
Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.
Напомним, что сегодня Милан продлил контракт с Давидом Калабрией.
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