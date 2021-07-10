Италия

Испанский хавбек может покинуть римский клуб.

Ранее в прессе появилась информация о том, что один из лидером Лацио Луис Альберто намерен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Слухи касательно возможного предстоящего ухода 28-летнего испанца в другую команду усилились после того, как сегодня, 10 июля, Лацио опубликовал список своих футболистов, пребывающих на предсезонном сборе.

Примечательным стало то, что в данном перечне отсутствует фамилия Луиса Альберто.

Сообщалось, что Луиса Альберто хотел подписать другой римский клуб — Рома, но футболист в итоге не приехал на медосмотр.