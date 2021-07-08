Италия

Римский клуб же на хочет отпускать игрока.

Полузащитник Лацио Луис Альберто хочет покинуть римский клуб в текущее трансферное окно.

По информации в Twitter Николо Скиры, испанцем интересовалась Рома, однако футболист не прибыл на медосмотр.

Сообщается, что президент Лацио Клаудио Лотито не намерен расставаться с игроком несмотря на интерес к нему клубов Серии А и Ла Лиги.

Ранее 28-летний хавбек выступал за Депортиво, Малагу, Ливерпуль и Севилью.

Его текущий контракт с "орлами" рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хавбек Вест Хэма Андресон вернулся в Лацио.

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