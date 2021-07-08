Римский клуб же на хочет отпускать игрока.
Луис Альберто, getty images
08 июля 2021, 12:22
Полузащитник Лацио Луис Альберто хочет покинуть римский клуб в текущее трансферное окно.
По информации в Twitter Николо Скиры, испанцем интересовалась Рома, однако футболист не прибыл на медосмотр.
Сообщается, что президент Лацио Клаудио Лотито не намерен расставаться с игроком несмотря на интерес к нему клубов Серии А и Ла Лиги.
Ранее 28-летний хавбек выступал за Депортиво, Малагу, Ливерпуль и Севилью.
Его текущий контракт с "орлами" рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Хавбек Вест Хэма Андресон вернулся в Лацио.
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