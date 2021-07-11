Италия

Сербский полузащитник хочет и дальше выступать за римлян.

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич не собирается покидать Лацио в ближайшее время.

"Сейчас я чувствую себя лидером, я здесь уже шестой год и надеюсь остаться еще на много лет. Я вижу здесь молодых игроков и думаю о том, когда я был на их месте, поэтому я стараюсь помочь им так же, как старая гвардия помогла мне.

Симоне Индзаги? Это интенсивные тренировки, но я чувствую себя хорошо. Я скучал по всему этому. Мы сразу же работаем с мячом, и что-то обязательно изменится, потому что он перейдет с 3-5-2 на 4-3-3", — приводит слова Милинковича-Савича Football-Italia.

Напомним, что Сергей Милинкович-Савич интересен Реалу, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.