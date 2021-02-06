Испания

Полузащитник Лацио рассказал о своей главной цели.

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич поведал о том, что его главная цель — выступать за мадридский Реал.

"Хотел, чтобы Лацио попал на Реал, чтобы обменяться футболками. Я с детства мечтаю играть за мадридцев. Это главная цель в моей жизни. Сделаю все, чтобы ее достичь", — приводит слова серба сайт Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Nova TV.

Полузащитник в текущем сезоне провел 24 игры на клубном уровне, отметившись четырьмя голами и семью результативными передачами.

Напомним, что Милинковича-Савича признали лучшим игроком Серии А в январе.