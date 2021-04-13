Италия

Хавбек римского клуба на прицеле у грандов европейского футбола.

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Интерес к сербскому хавбеку проявляют Реал, Манчестер Юнайтед и ПСЖ, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом 26-летний игрок может остаться в Лацио в случае, если команде удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На сегодняшний день римский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А.

Ранее Милинкович-Савич заявлял о том, что его главная цель — выступать за мадридский Реал.