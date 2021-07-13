Италия

После триумфа сборной проблемы итальянских клубов отошли на второй план.

Президенты и менеджеры клубов Серии А проведут встречу, на которой планируют обсудить проблемы клубного футбола и обратиться с официальным письмом к правительству Италии — сообщает Calcio e Finanza.

Премьер-министр Италии Марио Драги эмоционально поздравил национальную сборную Италии с победой на Евро-2020, поэтому представители Серии А надеются на то, что он не останется равнодушным и к проблемам клубного футбола.

Чемпионат Италии в Серии А стартует 22 августа, а решения о том, будут ли проходить матчи со зрителями, и если да, то какой процент заполняемости трибун будет разрешен. Из-за неведения по поводу возможности посещения болельщиками стадионов, клубы не могут планировать свою коммерческую деятельность, а для многих команд сборы в день матчей являются существенной составляющей доходов.

Также клубы планируют обратиться к кабинету министров с просьбой ослабить налоговый пресс и отсрочить уплату налогов в связи с экономическими потерями от пандемии коронавируса.

Жеребьевка календаря Серии А на сезон-2021/22 состоится в среду, 14 июля, в Милане в 19:30 по киевскому времени.