Италия

Португальский нападающий не собирается менять клуб.

Вице-президент Ювентуса Павел Недвед прокомментировал возможный уход Криштиану Роналду из клуба.

"Роналду сейчас в отпуске, мы не получили никаких сигналов о том, что он покидает Ювентус, мы ждем его, и он вернется примерно 25 июля", — приводит слова Недведа Football Italia.

Отметим, что контракт туринского клуба с португальским нападающим действителен до лета следующего года.

За 131 матч, которые Криштиану Роналду провел в составе туринского Ювентуса, ему удалось забить 101 гол и отдать 22 голевые передачи, в том числе — 36 голов и четыре паса в минувшем сезоне.

Напомним, что Роналду стал самым возрастным лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.