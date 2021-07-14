Испания

Слиты еще два телефонных разговора президента "сливочных".

Испанская газета El Confidencial опубликовала очередные записи телефонных разговоров, в которых президент мадридского Реала Флорентино Перес оскорбляет бывших игроков клуба — Икера Касильяса и Криштиану Роналду, а также бывшего наставника "сливочных" Жозе Моуриньо.

Записи со словами Переса про Роналду и Моуриньо были сделаны в октябре 2012 года, а про Касильяса в апреле 2008 года.

"Роналду – сумасшедший. Это идиот, больной парень. Вы думаете, что он нормальный, но он ненормальный, иначе не делал бы всего того, что делает. Последнюю глупость, которую он сделал, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости?", — сказал Перес, говоря о заявлении Роналду, которое он сделал в 2012 году, когда после игры с Гранадой, португалец сказал, что не празднует голы, потому что ему некомфортно в Реале.

"Моуринью и Роналду – парни с ужасным эго, они оба испорчены. И Моуринью, и Роналду не видят реальность. Оба могли бы заработать еще больше, если бы были другими. Два ненормальных. Мы говорим об огромных деньгах, ведь это имиджевые права. У них такие лица, вызывающая манера, которая не нравится никому. Это антиреклама!", — добавил Перес.

Напомним, Роналду перебрался в Реал в 2009 году и до 2012 года он выиграл со "сливочными" Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. Моуриньо возглавил Реал в 2010 году и его правление продолжалось три года, что принесло команде три трофея.

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"У бедняги Касильяса нет двух пальцев. Я прекрасно его знаю. Это коротышка. Когда у него проблемы с девушкой, он пропускает тренировки. Маленький ребенок. Он как щенок. В нем есть что-то детское.

Касильяса любят все, это отвратительно. Ужасно. Но, конечно, все дело в футболе. Смотрите: он невысокий и плохо видит. Я говорил его агенту: "Дружище, отведи его к офтальмологу. Я думаю, он близорукий". Я клянусь, что говорил это. Такое предложение – ради его же блага", — сказал Перес о бывшем вратаре Реала Касильясе, который выступал за Реал в период с 1998 по 2015 год.

Ранее появились первые оскорбления от Переса в адрес Рауля и Касильяса, которых Флорентино назвал великими мошенниками.