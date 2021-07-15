Италия

Испанец останется в Италии еще на один сезон.

Милан планирует продлить арендное соглашение Браима Диаса из Реала.

Как сообщает журналист Николо Скира, испанский футболист изъявил желание остаться в Италии.

По информации источника, Милан смог договорится с Реалом о потенциальном выкупе испанского полузащитника за 25 миллионов евро, но Реал будет иметь опцию возвращения испанца за 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что Диас перешел в Милан в прошлом сезоне. В футболке "россонери" полузащитник провел 39 матчей, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи.

Ранее в Милане анонсировали переход Жиру из Челси.