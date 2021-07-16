Италия

"Нероверди" требуют за итальянского хавбека 40 миллионов евро, которые готов заплатить Арсенал.

Ювентус продолжает не терять надежды оформить трансфер центрального полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сегодня, 16 июля, между клубами прошла встреча, предметом которой был потенциальный переезд 23-летнего итальянца в Турин.

Руководство "старой синьоры" предложило Сассуоло аренду Локателли с обязательным правом выкупа за 30 миллионов евро, однако "нероверди" ответили отказом.

Дело в том, что Сассуоло требует у Ювентуса за своего итальянского хавбека 40 миллионов евро, поскольку лондонский Арсенал, пребывающий в статусе выжидающей стороны, готов заплатить данную сумму.

Переговоры между клубами продолжаются. Ранее сообщалось, что туринский гранд согласовал с Мануэлем Локателли условия личного контракта.