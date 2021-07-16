"Нероверди" требуют за итальянского хавбека 40 миллионов евро, которые готов заплатить Арсенал.
Мануэль Локателли, Getty Images
16 июля 2021, 21:57
Ювентус продолжает не терять надежды оформить трансфер центрального полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сегодня, 16 июля, между клубами прошла встреча, предметом которой был потенциальный переезд 23-летнего итальянца в Турин.
Руководство "старой синьоры" предложило Сассуоло аренду Локателли с обязательным правом выкупа за 30 миллионов евро, однако "нероверди" ответили отказом.
Дело в том, что Сассуоло требует у Ювентуса за своего итальянского хавбека 40 миллионов евро, поскольку лондонский Арсенал, пребывающий в статусе выжидающей стороны, готов заплатить данную сумму.
Переговоры между клубами продолжаются. Ранее сообщалось, что туринский гранд согласовал с Мануэлем Локателли условия личного контракта.