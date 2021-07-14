Италия

Полузащитник близок к переходу в стан туринцев.

Ювентус приближается к оформления трансфера Мануэля Локателли в это трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, туринский клуб уже согласовал условия с полузащитником.

Источник утверждает, что соглашение будет подписано до 2026 года.

У Сассуоло также имеются предложения в размере 35 миллионов евро от Боруссии Д и Арсенала, но игрок хочет остаться в Италии.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матче за клуб, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

Напомним, что ранее генеральный директор Арсенала подтвердил заинтересованность Арсенала в футболисте.