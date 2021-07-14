Полузащитник близок к переходу в стан туринцев.
Мануэль Локателли, getty images
14 июля 2021, 23:26
Ювентус приближается к оформления трансфера Мануэля Локателли в это трансферное окно.
Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, туринский клуб уже согласовал условия с полузащитником.
Источник утверждает, что соглашение будет подписано до 2026 года.
У Сассуоло также имеются предложения в размере 35 миллионов евро от Боруссии Д и Арсенала, но игрок хочет остаться в Италии.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матче за клуб, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.
Напомним, что ранее генеральный директор Арсенала подтвердил заинтересованность Арсенала в футболисте.