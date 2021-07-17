Италия

Польский защитник Камил Глик продолжит карьеру в Серии А.

Польский защитник Беневенто Камил Глик сменит клуб в Италии, подписав арендное соглашение с Удинезе.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры в twitter-аккаунте, Беневенто и Удинезе договорились об условиях перехода Камила Глика в стан "черно-белых" на правах аренды сроком на один сезон.

Напомним, Глик перешел в Беневенто из Монако осенью 2020 года. В составе "ведьм" польский защитник провел 36 матчей в Серии А, забив 2 гола и отдав один ассист. По итогам прошлого сезона Беневенто вылетел в Серию B, заняв 18 место в Серии А.

Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико объявил о трансфере лидера Удинезе.