Польский защитник Камил Глик продолжит карьеру в Серии А.
Камил Глик. Фото Getty Images
17 июля 2021, 06:41
Польский защитник Беневенто Камил Глик сменит клуб в Италии, подписав арендное соглашение с Удинезе.
По информации итальянского журналиста Николо Скиры в twitter-аккаунте, Беневенто и Удинезе договорились об условиях перехода Камила Глика в стан "черно-белых" на правах аренды сроком на один сезон.
Напомним, Глик перешел в Беневенто из Монако осенью 2020 года. В составе "ведьм" польский защитник провел 36 матчей в Серии А, забив 2 гола и отдав один ассист. По итогам прошлого сезона Беневенто вылетел в Серию B, заняв 18 место в Серии А.
Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико объявил о трансфере лидера Удинезе.