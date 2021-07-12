Испания

Полузащитник Удинезе сменил клубную прописку.

Мадридский Атлетико подписал контракт с полузащитником Удинезе Родриго Де Паулем, сообщает официальный сайт "матрасников".

По информации СМИ, переход аргентинского футболиста обошелся чемпиону Испании в сумму порядка 35 миллионов евро.

Стороны подписали соглашение сроком на пять ближайших сезонов. Остальные подробности сделки не разглашаются.

В минувшем сезоне Серии А он провел за Удинезе 36 поединков, в которых забил девять голов и отдал десять результативных передач.

Напомним, что Родриго Де Пауль уже ранее выступал в испанском чемпионате за Валенсию.