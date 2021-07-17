Италия

Бразильский форвард может покинуть Манчестер Сити.

Бразильский форвард Манчестер Сити уже летом может покинуть клуб, перебравшись в итальянскую Серию А.

По информации издания Calciomercato, форвард "горожан" Габриэль Жезус попал в сферу интересов туринского Ювентуса.

По данным источника, клуб из Турина хочет усилить атакующую линию и считает бразильца идеальным кандидатом. Однако, отмечается, что у Ювентуса нет денег на полноценный трансфер форварда, поэтому "бьянконери" планируют подписать арендное соглашение с Ман Сити по Жезусу с дальнейшим правом выкупа.

Напомним, в прошлом сезоне Жезус провел в составе "горожан" 42 матча во всех турнирах, забив 14 мячей и отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что руководство Манчестер Сити не видит Рахима Стерлига в команде на следующий сезон.

