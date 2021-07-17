Мауро Икарди, якобы, встречался с наставником туринцев Массимилиано Аллегри.
Мауро Икарди. Фото Getty Images
17 июля 2021, 08:35
Аргентинский форвард французского ПСЖ Мауро Икарди может вернуться в Италию уже в летнее трансферное окно.
Как сообщает издания Footmercato, в услугах забивного форварда заинтересован туринский Ювентус. Форвард, якобы, не против вернуться в Италию, где рассчитывает на большее количество игрового времени, чем имеет в составе ПСЖ.
По данным источника, аргентинец уже провел встречу с наставником "бьянконери" Массимилиано Аллегри, где стороны обсудили потенциальный трансфер нападающего.
Напомним, Икарди перешел в ПСЖ в 2019 году, со скандалом уйдя из миланского Интера. В прошлом сезоне форвард провел в составе парижан 20 игр в Лиге-1, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Ювентус хочет арендовать форварда Манчестер Сити.