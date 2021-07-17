Италия

Мауро Икарди, якобы, встречался с наставником туринцев Массимилиано Аллегри.

Аргентинский форвард французского ПСЖ Мауро Икарди может вернуться в Италию уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает издания Footmercato, в услугах забивного форварда заинтересован туринский Ювентус. Форвард, якобы, не против вернуться в Италию, где рассчитывает на большее количество игрового времени, чем имеет в составе ПСЖ.

По данным источника, аргентинец уже провел встречу с наставником "бьянконери" Массимилиано Аллегри, где стороны обсудили потенциальный трансфер нападающего.

Напомним, Икарди перешел в ПСЖ в 2019 году, со скандалом уйдя из миланского Интера. В прошлом сезоне форвард провел в составе парижан 20 игр в Лиге-1, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет арендовать форварда Манчестер Сити.