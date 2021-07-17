Италия

Аргентинский форвард мечтает стать капитаном Ювентуса.

Руководство туринского Ювентуса приняло решение продлить контракт с форвардом Пауло Дибалой.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, агент аргентинского футболиста Хорхе Антун в конце июля проведет встречу с руководителями "бьянконери", где будет оговорено будущее звездного футболиста.

По данным источника, Ювентус готов продлить контракт с форвардом до 2025 года, увеличив ему оклад до десяти миллионов евро в год, плюс бонусы.

Отмечается, что и сам Дибала не против остаться в Турине и мечтает стать капитаном команды.

Напомним, в прошлом сезоне Дибала провел в составе Ювентуса 20 матчей в серии А, забив четыре гола и отдав 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду готов продлить контракт с Ювентусом.

