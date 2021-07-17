Аргентинский форвард мечтает стать капитаном Ювентуса.
Пауло Дибала. Фото Getty Images
17 июля 2021, 09:45
Руководство туринского Ювентуса приняло решение продлить контракт с форвардом Пауло Дибалой.
По информации итальянского журналиста Николо Скиры, агент аргентинского футболиста Хорхе Антун в конце июля проведет встречу с руководителями "бьянконери", где будет оговорено будущее звездного футболиста.
По данным источника, Ювентус готов продлить контракт с форвардом до 2025 года, увеличив ему оклад до десяти миллионов евро в год, плюс бонусы.
Отмечается, что и сам Дибала не против остаться в Турине и мечтает стать капитаном команды.
Напомним, в прошлом сезоне Дибала провел в составе Ювентуса 20 матчей в серии А, забив четыре гола и отдав 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Роналду готов продлить контракт с Ювентусом.