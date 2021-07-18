Италия

Подопечные Маурицио Сарри не заметили соперника.

Лацио в рамках товарищеского поединка встречался с Топ 11 Радио Клаб и отправил в ворота соперника десять безответных мячей.

В первом тайме подопечные Маурицио Сарри забили четыре гола, а уже во второй половине отметились шестью — Кайседо и Луис Альберто сделали по дублю.

Лацио – Топ 11 Радио Клаб 10:0

Голы: Фелипе Андерсон, 14 (с пенальти), Моро, 15, Лейва, 37, Мурики, 43, Лаццари, 52, Вавро, 56, Кайседо, 64 (с пенальти), 87, Луис Альберто, 71, 89