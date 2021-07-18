Уругвайский полузащитник Наитан Нангес близок к переходу в Интер.
Наитан Нандес. Фото Getty Images
18 июля 2021, 10:24
Миланский Интер хочет арендовать полузащитника Кальяри Наитана Нандеса.
По информации итальянского журналиста Николо Скиры, руководство Интера хочет арендовать Нандеса с правом выкупа. Однако, Кальяри настаивает на обязательном трансфере. Сам Нандес уже согласовал условия личного контракта с Интером.
В прошлом сезоне Нандес сыграл за Кальяри в 34 матчах Серии А, забив два гола и отдав 3 результативных передачи.
Ране сообщалось, что Интер подписал Хакана Чалханоглу.