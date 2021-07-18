В команде Серии А вспышка коронавируса.
Фото ФК Специя
18 июля 2021, 13:50
Очередное тестирование на COVID-19 выявило шесть инфицированных игроков и сотрудников — сообщил официальный сайт клуба.
Вся деятельность в клубе приостановлена, все игроки, тренеры и сотрудники находятся в изоляции в соответствии с установленными мерами безопасности.
Ранее сообщалось, что ФИФА запретил Специи проводить трансферы.
В минувшем сезоне Специя финишировала на 15-м месте в Серии А. Чемпионат Италии стартует 22 августа.