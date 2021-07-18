Италия

В команде Серии А вспышка коронавируса.

Очередное тестирование на COVID-19 выявило шесть инфицированных игроков и сотрудников — сообщил официальный сайт клуба.

Вся деятельность в клубе приостановлена, все игроки, тренеры и сотрудники находятся в изоляции в соответствии с установленными мерами безопасности.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретил Специи проводить трансферы.

В минувшем сезоне Специя финишировала на 15-м месте в Серии А. Чемпионат Италии стартует 22 августа.