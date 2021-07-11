Италия

Новый тренер Специи рассказал о том, какой хочет видеть свою команду.

Тьяго Мотта, возглавивший Специю, постарается научить своих подопечных действовать первым номером.

"Я хочу построить команду, в которой на первом месте будет коллектив единомышленников, – цитирует тренера Специи ANSA. – Мы будем подходить индивидуально к каждому сопернику, стараясь диктовать ему свои условия. С понедельника мы начнем упорно трудиться, чтобы как можно лучше войти в чемпионат".

"Не забываем мы и о кадровом усилении. Мы уже обсудили с руководством клуба возможные действия, но многое будет зависеть от трансферного рынка".

Сезон-2020/21, ставший для Специи дебютным в Серии А, команда завершила на 15-м месте.

Тьяго Мотта в качестве игрока выступал за Барселону, Атлетико, Дженоа, Интер и ПСЖ. В роли тренера работал с юношеской командой ПСЖ и четыре месяца возглавлял Дженоа.