Итальянский клуб получил нового тренера.
Тиаго Мотта, getty images
08 июля 2021, 21:51
Специя назначила новым главным тренером Тиаго Мотту, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Последним местом работы Мотты была Дженоа, которую он возглавил в сентябре 2019 года. Он продержался на посту главного тренера всего лишь четыре месяца.
По итогам минувшего сезона Специя набрала 39 очков и заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А.
Напомним, что предыдущий тренер Специи Винченцо Итальяно покинул команды ради работы в Фиорентине.