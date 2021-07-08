Италия

Итальянский клуб получил нового тренера.

Специя назначила новым главным тренером Тиаго Мотту, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Последним местом работы Мотты была Дженоа, которую он возглавил в сентябре 2019 года. Он продержался на посту главного тренера всего лишь четыре месяца.

По итогам минувшего сезона Специя набрала 39 очков и заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А.

Напомним, что предыдущий тренер Специи Винченцо Итальяно покинул команды ради работы в Фиорентине.