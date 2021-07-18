Французский защитник перебрался в Милан из Монако и подписал контракт с итальянцами на четыре года.
Фоде Балло-Туре. Фото ФК Милан
18 июля 2021, 15:02
Милан официально объявил о переходе защитника Монако Фоде Балло-Туре. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальным данным, сумма трансфера составила шесть с половиной миллионов евро. Французский защитник подписал контракт на 4 года - до 30 июня 2025 года.
В минувшем сезоне Фоде Балло-Туре провел за Монако 29 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отдать пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Милан оформил трансфер форварда Челси Оливье Жиру.