Италия

Форвард сборной Франции Оливье Жиру официально стал "дьяволом".

Милан и Челси поставили точку в трансфере нападающего Оливье Жиру — сообщил официальный сайт "россонери".

Форвард подписал контракт до 30 июня 2023 года и будет выступать под номером 9.

Челси получит за 34-летнего нападающего 1 миллион евро и, возможно, еще 1 миллион в виде бонусов в зависимости от выступлений футболиста.

Жиру провел 110 матчей (46 голов) за национальную сборную Франции. На клубном уровне Оливье выступал за Гренобль (25 матчей во всех турнирах, 2 гола), Истр (34, 14), Тур (67, 36), Монпелье (85, 39), Арсенал (253, 105) и Челси (119, 39).

Чемпион мира 2018 года, победитель Лиги чемпионов 2020/21, Лиги Европы 2018/19, чемпион Франции (1), Обладатель Кубка Англии (4) и Суперкубка Англии (3).