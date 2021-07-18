Италия

Аргентинский полузащитник может вернуться в Серию А.

Ювентус рассматривает возможность подписания Леандро Паредеса на правах арендного соглашения.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Repubblica, туринцы ищут игрока в центр поля на период восстановления Артура Мело.

Бразильский полузащитник остался вне футбола минимум на три месяца из-за травмы.

В прошедшем сезоне Паредес провел 36 поединков во всех турнирах, в которых отдал четыре ассиста и забил гол.

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