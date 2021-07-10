Копа Америка

Полузащитник сборной Аргентины прокомментировал предстоящий финал Копа Америка.

Накануне финального противостояния в рамках южноамериканского турнира Копа Америка-2021, в котором на легендарном стадионе Маракана сыграют сборные Аргентины и Бразилии, полузащитник "альбиселесте" Леандро Паредес прокомментировал предстоящую дуэль против своего одноклубника по Пари Сен-Жермен Неймара.

"Ему нравится искать контакт с соперником, но за это он часто получает по ногам. Тем не менее, не фолить против него невозможно, так как это очень опасный игрок. Опекать его просто невозможно, потому что ты никогда не знаешь, что у него в голове.

Тоже самое можно сказать и о Лео Месси — сколько бы ты против них не играл, как бы ни изучал, они все равно придумают что-то новое для каждой отдельной ситуации.

Однако, все же существует определенная тактика против таких игроков — их надо стараться закрыть еще до получения мяча, и как можно меньше фолить. Неймар знает, что я сведу его с ума по ходу предстоящей игры. Он сам мне говорил, что, если понадобиться, то мы будем драться весь поединок", — подытожил аргентинец.

Напомним, что матч Аргентина — Бразилия состоится 11 июля, начало в 03:00 по киевскому времени. На Football.ua уже доступен анонс данного поединка.