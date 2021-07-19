Рома продолжает поиски левого защитника после серьезного повреждения Леонардо Спинаццолы на чемпионате Европы.

Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, римляне готовы предложить 10 миллионов евро и 2,5 в виде бонусов.

Тем не менее, Палмейрас вряд ли устроит такая сумма — бразильский клуб хочет порядка 13-15 миллионов евро.

Аппетиты Палмейраса завышены не просто так, ведь 50% прибыли положены бывшему клубу Виньи — Насьоналю.

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед отказался отпускать Алекса Теллеса в Рому