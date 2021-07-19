Италия

Римляне хотят подписать бразильского футболиста.

Рома продолжает поиски левого защитника после серьезного повреждения Леонардо Спинаццолы на чемпионате Европы.

Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, римляне готовы предложить 10 миллионов евро и 2,5 в виде бонусов.

Тем не менее, Палмейрас вряд ли устроит такая сумма — бразильский клуб хочет порядка 13-15 миллионов евро.

Аппетиты Палмейраса завышены не просто так, ведь 50% прибыли положены бывшему клубу Виньи — Насьоналю.

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед отказался отпускать Алекса Теллеса в Рому