Римляне хотят подписать бразильского футболиста.
Матиас Винья, фото getty images
19 июля 2021, 00:59
Рома продолжает поиски левого защитника после серьезного повреждения Леонардо Спинаццолы на чемпионате Европы.
Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, римляне готовы предложить 10 миллионов евро и 2,5 в виде бонусов.
Тем не менее, Палмейрас вряд ли устроит такая сумма — бразильский клуб хочет порядка 13-15 миллионов евро.
Аппетиты Палмейраса завышены не просто так, ведь 50% прибыли положены бывшему клубу Виньи — Насьоналю.
Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед отказался отпускать Алекса Теллеса в Рому