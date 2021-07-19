Италия

Новое соглашение с 36-летним швейцарцем рассчитано до лета 2022 года.

Дженоа на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Валоном Берами.

Новое соглашение с 36-летним швейцарским хавбеком рассчитано до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне Берами провел 26 поединков, в которых он отметился одним ассистом.

Также на его счету 83 встречи в составе национальной команды Швейцарии, в которых он забил два гола.

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