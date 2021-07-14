Опытный голкипер может сменить клубную прописку.
Сальваторе Сиригу, getty images
14 июля 2021, 19:33
Вратарь Торино Сальваторе Сиригу близок к тому, чтобы совершить трансфер в другой клуб в этом трансферное окно.
Как сообщает издание Sky Italy, опытный голкипер в ближайшее время может перебраться в Дженоа.
В прошедшем сезоне Сальваторе Сиригу провел 32 поединка, из которых семь на ноль при 62 пропущенных мячах.
Напомним, что Атлетико интересуется Сальваторе Сиригу в качестве сменщика для Яна Облака. Также голкипер нужен Ювентусу и Милану.