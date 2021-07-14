Италия

Опытный голкипер может сменить клубную прописку.

Вратарь Торино Сальваторе Сиригу близок к тому, чтобы совершить трансфер в другой клуб в этом трансферное окно.

Как сообщает издание Sky Italy, опытный голкипер в ближайшее время может перебраться в Дженоа.

В прошедшем сезоне Сальваторе Сиригу провел 32 поединка, из которых семь на ноль при 62 пропущенных мячах.

Напомним, что Атлетико интересуется Сальваторе Сиригу в качестве сменщика для Яна Облака. Также голкипер нужен Ювентусу и Милану.