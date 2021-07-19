Италия

Итальянский клуб хочет извлечь максимальную выгоду из возможного трансфера своего футболиста.

Сенегальский центральный защитник Калиду Кулибали все еще является одним из главных активов неаполитанского Наполи на трансферном рынке, а погоню за право его подписания активно ведет английский Манчестер Юнайтед.

Вот только намерение "Красных дьяволов" как можно дешевле обеспечить для себя переход футболиста, у которого есть еще два года в нынешнем клубе, согласно действующего контракта, никак не совпадают с желанием "южан" обеспечить себе закрытие проблемных мест в бюджете.

Уход одного из наиболее высокооплачиваемых футболистов команды — 6 млн евро "чистыми" за сезон — при условии 30-миллионного предложения со стороны английского гранда, мог бы позволить Наполи компенсировать не только 20 млн евро дефицита бюджета по итогам прошлого сезона, но и обеспечить общую прибыль от продажи в размере около 50 млн евро.

Однако, желание президента итальянского клуба Аурелио Де Лаурентиса заработать как можно больше на продаже Кулибали, равно как и Фабиана Руиса и Лоренцо Инсинье, в случае аналогичных предложений, ставит под сомнение успешность переговоров с Манчестер Юнайтед, которые вышли на финальный этап подписания Рафаэля Варана.